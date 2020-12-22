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вторник, 22 декабря 2020 04:36

Автомобиль влетел в реку из-за пьяного водителя

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Автомобиль влетел в реку из-за пьяного водителя
Автомобиль с людьми влетел в реку. Фото: Нацполиции

Под Львовом в селе Вязова автомобиль слетел с моста в реку и утонул.

Пострадали два человека, сообщила пресс служба Национальной полиции Украины.

Перед падением в воду с машины выбросило пассажирку - 16-летнюю девушку. Еще двое - 19-летний водитель и 28-летний пассажир были в салоне.

Их спасли патрульные. Они заметила, что Volkswagen Caddy превышает скорость и петляет по дороге.

Когда машина упала в реку и начала тонуть, патрульные прыгнули в воду. Один из полицейских разбил окно автомобиля, через которое удалось вытащить водителя. Тот находился без сознания и мог захлебнуться водой. Также сотрудники полиции помогли выбраться из тонущей машины пассажиру.

Выяснилось, что водитель был пьян.

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Полицейские оказали пострадавшим первую домедицинскую помощь и вызвали "скорую". Водителя и его пассажирку, которую выбросило из машины, госпитализировали. Второй пассажир от медицинской помощи отказался.

В Киеве 20 декабря пьяный сотрудник Национальной полиции на автомобиле Toyota на пустой дороге протаранил припаркованный Mercedes влетел в забор.

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