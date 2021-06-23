Автомобиль влетел на пешеходов, находившихся на тротуаре

В Киеве на перекрестке улиц Васильковской и Ломоносова столкнулись Audi и Skoda.

В результате столкновения двух авто, Skoda отбросило на двух пешеходов, находившихся на тротуаре, сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

"Предварительно водитель Audi рассказал, что водитель Skoda пытался развернуться и не предоставил преимущество водителю Audi, который ехал на встречу", - говорится в сообщении.

Пострадавших пешеходов и водителя Skoda госпитализировали в больницу. Причины аварии выясняют правоохранители.

ДТП произошло в Голосеевском районе столицы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Водителя и пассажира выбросило из салона автомобиля: кадры смертельного пике

В Черкассах KIA Optima выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Audi A4. Водитель последнего и пассажир КІА погибли на месте аварии. Пассажирку Audi доставили в больницу, где она скончалась.