Автомобиль насмерть сбил двух велосипедистов

В Хмельницкой области произошла смертельная авария. Фото: Полиция

В с. Ладыги Староконстантиновского р-не Хмельницкой обл. 21 ноября около 17.00 автомобиль сбил двух велосипедистов.

34-летний водитель автомобиля VolkswagenТ4 ехал по дороге "Житомир-Черновцы". В попутном направлении ехали на велосипедах жители села - мужчина, 1971 г.р. и женщина, 1964 г.р.

От полученных травм крестьяне погибли на месте.

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Водитель отказался на месте происшествия пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения с помощью "Драгера".

Правоохранители открыли уголовное производство. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

В центре Киева внедорожник Toyota протаранил микроавтобус Volkswagen, есть пострадавшие. Авария произошла в среду, 20 ноября, на перекрестке Крещатика и Прорезной.