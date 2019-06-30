Автомобиль на газу взорвал дом

Фото: ДСНС

Утром 30 июня в селе Нелипино Свалявского района Закарпатской области произошел взрыв. Был поврежден жилой дом, два человека травмированы.

У владельца дома диагностированы ожоговые травмы 1-3 степеней тяжести на 35% тела, сообщила пресс-служба ДСНС.

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У 2-летнего внука хозяина - ушиб лобной кости и рассечение кожи над бровью. Пострадавших госпитализировали в больницу. Спасатели предполагают, что взрыв мог произойти из-за утечки газа из системы ГБО автомобиля "Москвич", который стоял в гараже.

Автор: ДСНС У владельца дома диагностированы ожоговые травмы 1-3 степеней

Автор: ДСНС У владельца дома диагностированы ожоговые травмы 1-3 степеней

27 июня в столице Туниса смертник подорвал себя рядом с полицейским автомобилем. Взрыв произошел на центральной улице в 100 м от французского посольства.