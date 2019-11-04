Автомобиль и пассажиров разорвало на куски - жуткая авария в Киеве

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Сегодня утром на окружной дороге в Киеве произошла жуткая ДТП со смертельным исходом.

Об этом сообщили в группе dtp.kiev.ua в соцсети Facebook.

Авария произошла около 8 часов утра на улице Берковецкого вблизи центра "Lavina Mall". Во время движения автомобиль Audi вылетел на встречную полосу и столкнулся с BMW, который двигался во встречном направлении в левой полосе движения. Мощный удар пришелся в боковую часть Audi и переднюю часть BMW.

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Тяжелые травмы получили пять человек: четверо пассажиров Audi и водитель внедорожника. Двое из них погибли мгновенно - одному на части разнесло голову от удара об асфальт. Трех госпитализировали в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работают правоохранители.

3 ноября в Польше произошла смертельная ДТП. Погибли двое поляков, 21-летний украинец получил тяжелые травмы.