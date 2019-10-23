Автомобиль чиновницы из России снес людей на пешеходном переходе

В Питере Надежда Ильина, депутат, влетела на авто в толпу людей. Фото: 5.uа

В Питере произошло ДТП на Лермантськом проспекте - столкнулись два автомобиля и влетели в толпу людей, которые переходили дорогу по "зебре".

Об этом сообщает meduza.io, также ресурс разместил видео с ДТП, которое зафиксировали камеры наружного наблюдения.

Столкнулись на дороге две легковушки "Фольксваген" и "Рено", за рулем последнего находилась 38-летняя чиновница Надежда Ильина с Ломоносовского района Ленинградской области.

Ее авто перевернулось, и оба влетели в толпу. Пострадали 7 пешеходов, один из них в тяжелом состоянии.

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