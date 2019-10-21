Автокран врезался в трамвай с пассажирами

В Суворовском районе Одессы трамвай столкнулся с автокраном.
Авария произошла около 17.00 на Николаевской дороге, сообщает УНИАН.
Водитель грузового автокрана при выезде с территории не убедился в безопасности, не предоставил преимущество в движении трамвая и столкнулся с ним.
За медицинской помощью обратился водитель трамвая. У него травма ноги. Среди пассажиров пострадавших нет.
Трамвайный вагон №7 получил значительные механические повреждения.
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Сейчас на месте происшествия работает следователь.
По словам очевидцев, автокран протянул трамвай несколько метров.
16 октября около 22:30 на въезде в село Дмитровка Килийского района Одесской области взорвалось авто с людьми внутри. Погиб водитель и его пассажирка.
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