Автобус влетел в жилой дом и застрял в нем

В селе Лесной Хлебичин Коломыйского района Ивано-Франковской области 19 апреля автобус влетел в частный жилой дом и застрял.

Об аварии сообщили очевидцы на канале Frankivsk 112 в Telegram.

Автор: web.telegram.orgIF112 Бус влетел в частный жилой дом и застрял

Автор: web.telegram.orgIF112 На место происшествия прибыли полицейские и скорая медицинская помощь

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Судя по обнародованным фото, на место происшествия прибыли полицейские и скорая медицинская помощь.

На данный момент информации о пострадавших в ДТП нет.

19 апреля около 04:20 на трассе возле села Красное Поле Бердянского района Запорожской области столкнулись грузовой и пассажирский Mercedes-Benz Sprinter. В результате ДТП травмы получили двое водителей и двое пассажиров. Их госпитализировали в городскую больницу.