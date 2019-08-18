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воскресенье, 18 августа 2019 18:47

Автобус слетел в кювет, а легковушку отбросило в сторону: на трассе произошла смертельная авария

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Автобус слетел в кювет, а легковушку отбросило в сторону: на трассе произошла смертельная авария
В Черкасской области в смертельном столкновении сошлись легковушка и автобус. Фото - ТСН

18 августа на выезде из поселка Чернобай Черкасской области произошла смертельная авария.

Там столкнулись Daewoo Lanos и рейсовый автобус сообщением "Черкассы-Миргород". Три человека погибли. Еще 5 получили травмы, сообщили в пресс-службе "Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф".

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По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением и вылетел на встречку, где врезался в рейсовый автобус. В результате столкновения автобус через противоположную полосу слетел в кювет, а легковушку отбросило в сторону.

Пассажиры Daewoo Lanos погибли на месте. Кроме этого "скорая" госпитализировала 30-летнюю пассажирку автомобиля. Она была срочно доставлена ​​в реанимационное отделение с предварительным диагнозом черепно-мозговая травма и скальпированная рана лба. Также в больницу были доставлены 4 пенсионерки, которые находились в салоне автобуса. У них диагностировали многочисленные ушибы и переломы.

Все обстоятельства аварии устанавливает полиция.

В автомобильной аварии погибла балерина 31-летняя Светлана ИСАКОВА. С мужем Владимиром Поляковым возвращалась из отпуска из итальянского города Пиццо. Ехали в микроавтобусе "Фольксваген ЛТ 35" из Борисполя в Харьков. Между селами Белоцерковское и Коноплянка на Полтавщине в них влетел автобус "Сетра 317".

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Дата
18
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