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суббота, 02 марта 2019 12:48

Автобус с украинцами столкнулся с фурой под Москвой: восемь пострадавших
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Автобус с украинцами столкнулся с фурой в поселке Курилово на окраине Москвы. Пострадали 8 человек.

Это произошло сегодня около 9:20 по местному времени. На место ДТП прибыл вертолет с медиками, сообщает телеграмм канал Mash.

По предварительным данным, внутри автобуса с киевскими номерами находились вахтенные рабочие, которые являются гражданами Украины.

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"Авария произошла на Варшавском шоссе. При столкновении автобус и фура повернулись так, что полностью перегородили движение в обе стороны по обеим полосам трассы. На месте аварии большая пробка", - говорится в сообщении.

В поселке Курилово на окраине Москвы автобус с украинцами столкнулся с фурой
Фото: Mash
В поселке Курилово на окраине Москвы автобус с украинцами столкнулся с фурой
В поселке Курилово на окраине Москвы автобус с украинцами столкнулся с фурой

Украинский автобус разбился в селе Тур Лодзинского воеводства Польши. Следовал по маршруту Киев - Свиноуйсце. Авария произошла сегодня около 3:00. Погиб водитель, еще двое пассажиров госпитализированы в больницу в Поддембице. Всего в автобусе было 15 человек.

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02
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