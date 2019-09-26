Автобус с пассажирами влетел в грузовик

На трассе Киев-Одесса произошла авария с участием автобуса и грузовика. Фото: ГСЧС

На трассе Киев - Одесса столкнулись автобус с грузовиком.

Авария произошла примерно в 15:00 на границе между Киевской и Черкасской областями. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В результате столкновения пострадал водитель автобуса, его зажало в передней части салона за рулем. Мужчину с помощью спецоборудования достали спасатели и передали врачам.

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Как отмечается, в автобусе находилось 38 пассажиров, среди них были 4 хасидов, которые направлялись в Умань на празднование Рош Ха-Шана. Никто из пассажиров в результате происшествия не пострадал.





В Киеве грузовик вылетел на остановку общественного транспорта. Людей на ней не было.