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Автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

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Автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В аварии грузового авто и автобуса есть пострадавшие. Фото: Нацполиция

На автодороге Киев-Одесса произошло дорожно-транспортное происшествие.

На остановке общественного транспорта Чабаны-2 столкнулись пассажирский автобус и грузовой автомобиль. Об этом сообщает полиция Киевской области.

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Предварительно, водитель грузовика остановился, а водитель автобуса, который двигался за ним, вовремя не отреагировал и совершил столкновение с грузовиком.

В результате аварии есть пострадавшие. О количестве травмированных и степени тяжести их ранений не сообщается.

В селе Колочава Хустского района Закарпатья 16-летний за рулем Land Rover сбил 58-летнюю женщину. Потерпевшая в реанимации.

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