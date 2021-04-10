Автобус с пассажирами портапив в двойную аварию

Сегодня в Киеве автобус 220 маршрута с пассажирами врезался в столб, а затем в автомобиль, стоящий рядом.

Авария произошла в районе метро Позняки на проспекте Бажана. По предварительной информации, водителю стало плохо за рулем, сообщает dtp.kiev.ua.

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На место аварии приехали медики и полицейские. В результате столкновения пострадала одна пассажирка, ее госпитализировали в ближайшую больницу. Характер травм женщины не уточняется.

Фото: dtp.kiev.ua

8 апреля между селами Холмок и Рузаевка в Закарпатской области легковушка Volvo влетела в машину ремонтников. Вследствие травм водитель легковушки погиб на месте аварии. А 32-летнего пассажира госпитализировали в реанимационное отделение больницы, где он впоследствии умер