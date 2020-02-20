Автобус с эвакуированными украинцами забросали камнями

Фото: Facebook

Митингующие в Новых Санжарах Полтавской обл. разбили окна в автобусе с эвакуированными украинцами.

"Пассажиры и члены экипажа спасательной миссии прибыли в Новые Санжары. Протестующие разбили окна в автобусе. Забросали камнями нашу группу. Пострадавших нет", - написал журналист Александр Махов в Facebook.

Махов написал о том, как проходит эвакуация украинцев.

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"Здесь весь экипаж спасательной миссии в шоке из-за протестов. Бортпроводник, пилоты и медики - все добровольцы, полетели забирать своих. Потому что Украина своих не бросает. Позорище", - написал он 7 часов назад.

Автобусы с украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах на Полтавщине. В сопровождении силовиков в санаторий Нацгвардии заехали 7 автобусов.