Автобус и фуру рвало на куски от удара: первые кадры с места масштабной аварии

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Около 16 часов в Струсове Теребовлянского района на Тернопольщине произошло ДТП.

Там столкнулись фура и рейсовый автобус, сообщают Т1 новости.

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Автобус двигался в направлении города Бучач. Сильный удар пришелся именно на водительское место пассажирского автобуса. В каком состоянии водитель и пассажиры - пока не известно.

На место происшествия выехали бригады "скорой". Движение транспорта частично перекрыто. На месте происшествия образовался затор.

Под Киевом на Бориспольской трассе произошла масштабная авария. Фура врезалась в автобус, когда тот отъезжал от остановки села Счастливое. Кроме маршрутки повреждения получили также несколько легковушек.