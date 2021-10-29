Автобус, фура, драгрейсеры столкнулись на Набережной: пострадали четверо

Фото: ТСН

В Киеве произошло масштабное ДТП. Пострадали по меньшей мере четыре человека.

Водитель автомобиля Audi, двигаясь со стороны станции метро "Днепр" в направлении Почтовой площади, перестроился из второго ряда в первый и, не увидев припаркованный автомобиль, въехал в BMW, сообщили в ТСН.

Другой водитель, очевидно, отвлекшись на аварию, столкнулся с влетевшей в автобус фурой. Автобус задел Mercedes.

Четырех пассажиров автобуса госпитализировали.

Участники первого ДТП оформили Европротокол и уже покинули место инцидента. По словам очевидцев, они могли быть драгрейсеры.

Движение по набережной Днепра в сторону Почтовой площади оставалось заблокированным в течение двух часов.

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В Харькове 16-летний парень на Infiniti врезался в Chevrolet. Подросток ехал на красный свет, превысив скорость в 100 км/ч.

Chevrolet двигался на разрешенный сигнал светофора. Авто разорвало на части. Водитель Chevrolet Aveo погиб на месте. Травмированы трое пассажиров Infiniti и водитель. Их госпитализировали. Ранее у виновника ДТП были проблемы с законом. В июле его приговорили к двум годам условно за нанесение телесных повреждений средней степени тяжести. Теперь ему грозит от трех до восьми лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет или без этого.