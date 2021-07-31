Авто вылетели на обочину: показали видео масштабного ДТП в Киеве

В Киеве произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие.

На перекрестке улицы Газопроводной и Большой кольцевой автомобильной дороге не разминулись Chevrolet и Nissan. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"19-летний водитель Chevrolet повернул на Газопроводную из крайнего левого ряда и нарушил правила дорожного движения. Водитель Nissan не был готов к такому маневру и не успел затормозить, чтобы избежать столкновения", - говорится в сообщении.

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В результате сильного удара обе машины вылетели на обочину, а Nissan перевернуло на бок.

Водителя Chevrolet госпитализировали на "скорой" с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Момент столкновения попал на камеру видеорегистратора автомобиля, ехавшего позади.

30 июля у поселке Дымер Киевской области водитель Opel сбил насмерть 60-летнего мужчину и 10-летнего мальчика, которые стояли возле остановки общественного транспорта. Затем автомобиль отбросило на встречную полосу движения, где он столкнулся с грузовым автомобилем.