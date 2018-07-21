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суббота, 21 июля 2018 14:53

Авто с военными протаранил грузовик: есть погибший

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  В ДТП погиб один военный, другой - в больнице. Фото: Нацполиция
В ДТП погиб один военный, другой - в больнице. Фото: Нацполиция

В Ровно произошло ДТП, в котором погиб украинский военнослужащий, еще одного военного госпитализировали.

Около двух часов ночи 21 июля на ул. Макарова автомобиль Volkswagen Т4, в котором были военные, по неизвестным причины въехал в припаркованный на краю проезжей части грузовой автомобиль DAF с прицепом, сообщает пресс-служба местной полиции.

В результате столкновения военный, который был за рулем, погиб, второго с травмами госпитализировали.

"Оба участника ДТП - военнослужащие, находившиеся вне службы", - говорится в сообщении.

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Правоохранители открыли уголовное производство, устанавливаются подробности инцидента.

 

В селе Ивaнив Кaлинивського рaйон Винницкой водитель ВАЗа-2110 сбил двух детей - 9-летнего мальчика и девочку, 11 лет. Они велосипедами внезапно выехали на проезжую часть дороги.

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Дата
21
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