Авто с военными протаранил грузовик: есть погибший

В ДТП погиб один военный, другой - в больнице. Фото: Нацполиция

В Ровно произошло ДТП, в котором погиб украинский военнослужащий, еще одного военного госпитализировали.

Около двух часов ночи 21 июля на ул. Макарова автомобиль Volkswagen Т4, в котором были военные, по неизвестным причины въехал в припаркованный на краю проезжей части грузовой автомобиль DAF с прицепом, сообщает пресс-служба местной полиции.

В результате столкновения военный, который был за рулем, погиб, второго с травмами госпитализировали.

"Оба участника ДТП - военнослужащие, находившиеся вне службы", - говорится в сообщении.

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Правоохранители открыли уголовное производство, устанавливаются подробности инцидента.

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