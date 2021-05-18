Авто с двумя людьми в салоне свалилось со склона

В Черноморске Одесской области неподалеку от паромной переправы автомобиль упал со склона.

Происшествие случилось сегодня, 18 мая, около 06:00, пишет 04868.

Фото: 04868.com.ua

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В салоне были 22-летний гражданин Марокко вместе с 23-летней украинкой. Оба нетрезвые. Пострадавшую госпитализировали.

Отмечается, что машина была арендована.

В Одессе на пляж с прибрежного склона рухнула иномарка. Инцидент произошел на 16-й станции Большого Фонтана. Женщина припарковала Daewoo Lanos, но не заблокировала стояночный тормоз. Машина съехала на пляж и перевернулась.