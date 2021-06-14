Авто разорвало пополам. Одному из погибших было 16

В автомобиле BMW, который разорвало от удара на перекрестке ул. Пироговской и Среднефонтанской в ​​Одессе, погибли 34-летний водитель и его 16-летний пассажир.

Предварительно, водитель не справился с управлением, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Водитель не справился с управлением и наехал на столб", - говорят в полиции.

Автор: od.npu.gov.ua В BMW, которое разорвало от удара о столб, погибли 34-летний водитель и его 16-летний пассажир

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Иномарку разорвало пополам от удара: видео роковой поездки

Автор: od.npu.gov.ua Водитель Daewoo Nubira налетел на дерево. Покалечился вместе с 27-летним пассажиром. 23-летняя женщина - погибла

Еще одна авария произошла на ул. Черноморского Казачества. Там 26-летний водитель Daewoo Nubira врезался в дерево. Погибла 23-летняя пассажирка. Водитель и еще один 27-летний пассажир - в больнице.

"Водитель не выбрал безопасную скорость движения на скользкой дороге и наехал на дерево. В результате погибла 23-летняя женщина, водитель и 27-летний пассажир госпитализированы с многочисленными травмами", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовные производства. Все обстоятельства аварий устанавливаются.

В Одессе произошла смертельная авария с автомобилем службы такси Uklon. На ул. Черноморского казачества водитель Chevrolet Aveo не справился с управлением и влетел в бетонную стену. От удара автомобиль загорелся. Водитель погиб, его пассажирка - в больнице.