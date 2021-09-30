Авто разорвало на части: в Польше разбились украинцы

Вечером 29 сентября в населенном пункте Жгув в Лодзе в центре Польши разбился автомобиль BMW с украинцами.
Погибли трое - двое мужчин 23 и 25 лет и 23-летняя женщина. Еще одна 25-летняя женщина в больнице, сообщила пресс-секретарь полиции Лодзинского воеводства Иоанна Концка, передает Укринформ.
"Подтвердили, что в автомобиле с польской регистрацией путешествовали четверо граждан Украины. Они проживали во Вроцлаве", - заявила Концка.
Добавила, что двое из погибших были супругами, вероятно.
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По предварительной информации полиции, водитель автомобиля BMW ехал в направлении города Катовице, потерял контроль над транспортным средством. В результате автомобиль на большой скорости врезался в электрический столб и развалился на две части.
На месте работали спасатели со специальным оборудованием, поскольку пострадавших нужно было извлекать из искореженного автомобиля.
В ДТП пострадали еще два автомобиля. Но жертв среди пассажиров нет.
В Польше произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Погиб 30-летний украинец.
Правоохранители установили, что водитель потерял контроль над автомобилем, съехал с дороги и перевернулся. По предварительным данным, украинец мог быть не пристегнут ремнями безопасности или ехал слишком быстро.
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