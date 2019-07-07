Авто разорвало и протащило 20 м: произошла жуткая авария

На проспекте Победы в Киеве произошла жуткая авария. Фото: Эспрессо

В Киеве на проспекте Победы произошла жуткая ДТП в результате которой погиб один человек.

Как отмечается, автомобиль Chevrolet во время движения по непонятным причинам зацепил автомобиль КИА, перевернулся на бок и крышей врезался в отбойник, в результате чего крышу полностью вырвало. После этого автомобиль пролетел еще метров 20 и остановился. Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Водитель Chevrolet умер в "скорой". Свидетели рассказали, что он был не пристегнут.

На проспекте Победы в сторону Брест-Литовского шоссе образовалась огромная пробка.

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Вблизи польского города Ополе в аварию попал украинский автобус с пассажирами, когда направлялся в сторону Вроцлава. Он съехал в кювет на отрезке автострады А4.