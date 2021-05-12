Авто расстреляли из гранатомета: видео с места и что говорят свидетели

Фото: Андриан Волгин

Автомобиль BMW Х5, который расстреляли из гранатомета в Ивано-Франковске, стоял на парковке у торгового центра. Рядом расположена детская площадка и многоэтажки. Кому внедорожник принадлежит - пока не известно. Учитывая номера, авто зарегистрировано в соседней Львовской области.

Рядом с машиной нашли деталь от РПГ-18 "Муха", рассказал Gazeta.ua свидетель Андриан Волгин.

"Это было в 23:17. Я вышел из автомобиля. А минуты через две раздался сильный взрыв. Осколки полетели в разные стороны. Я бросился к авто, думал, там есть люди и, может, нужна помощь. В салоне было пусто, вокруг тоже не увидел людей. Неподалеку валялась часть от РПГ", - рассказал Волгин.

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На место сразу приехали экстренные службы. Периметр оцепили. Жители соседних домов даже в окна боялись выглядывать, рассказывает Ольга Гришаева.

"Ужас, это прямо под нашими окнами произошло. Взрыв такой - не похож ни на салют, ни на звук аварии. Мы даже боялись к окну подойти", - рассказала женщина.

Звук взрыва слышали жители всего микрорайона, добавляет Лариса Стефурак.

"Примерно в 23:20 такой взрыв прогремел, что на Набережной аж стекла в окнах зазвенели", - говорит Стефурак.

Кому принадлежит авто, кто стрелял и какие мотивы преступления - устанавливают следователи.

В Ивано-Франковске 11 мая около 23:25 на ул. Галицкой взорвался BMW Х5. Предварительно, авто взорвали с ручного противотанкового гранатомета со стороны берега реки Быстрица-Солотвинская.