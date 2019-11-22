Австралийские полицейские разоблачили украинца, который снимал порно с 11-летней дочерью

Автор: фото предоставлено прес-службой НП Винницкой области

В Винницкой области задержали мужчину, которого подозревают в развращении его малолетней дочери. С ней он создавал порно и продавал соответствующую видео- и фото- продукцию в интернете.

За ним следили с июня. Тогда винницким полицейским пришло сообщение от правоохранительных органов Австралийского союза о развращении малолетнего ребенка.

Они обнаружили его видеоролики и фото на австралийских сайтах.

"Выяснили, что этот 39-летний мужчина развращал свою малолетнюю дочь на протяжении двух лет в 2013-2014 годах. Сейчас ребенку 11 лет. Детскую порнографию распространял за вознаграждение через сайты", - говорит начальник ГУНП в Винницкой области Юрий Педос.

Автор: фото предоставлено прес-службой НП Винницкой области

Мужчину задерживали дома бойцы спецподразделения КОРД. Провели обыски по решению суда. Обнаружили видеокамеру, фотоаппарат, с помощью которых изготавливалась порнопродукция, ноутбуки, жесткие диски, флэш-носители и прочее.

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"Мужчине уже сообщили о подозрении. Сейчас в суде решается вопрос о его аресте на период досудебного расследования. Виновата ли мама проверят в ходе следствия", - говорит Gazeta.ua руководитель пресс-службы Анна Олейник.

Задержанному грозит 10 лет тюрьмы.

Автор: фото предоставлено прес-службой НП Винницкой области

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