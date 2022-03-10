Авиаудар по Мариуполю: нашли тела погибших

Россия убила еще троих украинцев в Мариуполе. В их числе один ребенок. Фото: МВД Украины

В результате бомбардировки российскими самолетами детской больницы и роддома в Мариуполе Донецкой области три человека погибли. Среди них один ребенок – девочка.

Об этом сообщил Мариупольский городской совет утром 10 марта.

Количество пострадавших после вражеской атаки не изменилось – 17 человек. Среди них – дети, женщины, врачи.

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"Войска России целенаправленно и безжалостно уничтожают мирное население Мариуполя. Весь мир должен знать о преступлении России против человечества, против Украины и мариупольцев", - подчеркнули в сообщении.

Авиаудар по роддому в Мариуполе враг нанес вечером 9 марта. Здание полностью разрушено. Следователи открыли уголовное производство. Дело расследуют как нарушение законов и обычаев войны. Президент Владимир Зеленский назвал зверством действия российских оккупантов в Мариуполе. Он еще раз попросил Европу ужесточить санкции в отношении России. В НАТО – закрыть небо над Украиной.