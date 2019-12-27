Авиакатастрофа в Казахстане: сообщили предварительную причину аварии

Самолет коснулся хвостом земли. Фото: Reuters

Сообщили предварительную причину падения самолета в Алматы, Казахстан.

"Дважды самолет коснулся хвостовой частью взлетно-посадочной полосы. Или это ошибка пилота или технические причины", - заявил заместитель премьер-министра страны Роман Скляр, сообщает ТСН.

Причины аварии установит специальная техническая экспертиза. На месте катастрофы нашли бортовые самописцы. Их изъяли для расследования.

В Казахстане объявили день траура.

"Президент Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря 2019 общенациональным днем ​​траура в связи с гибелью людей в авиакатастрофе у Алматы", - сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Берика Уали в Facebook.

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В аварии погиб председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров.

У аэропорта Алматы в Казахстане в районе поселка Кызыл Ту произошла авиакатастрофа. Упал самолет Fokker-100 местной авиакомпании Bek Air. На его борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа.