Авиакатастрофа в Иране: изменили информацию о причинах

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ упал вблизи международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. Фото: isna.ir

Посольство Украины в Иране обновило информацию о причинах катастрофы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" под Тегераном.

"Информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией. Любые заявления о причинах аварии с решением комиссии не носят официального характера", – говорится в обновленном сообщении на сайте посольства.

Ранее координатор оперативной кризисной группы Государственной консульской службы МИД Украины Максим Коваленко на пресс-брифинге не назвал возможных причин катастрофы самолета, уточнив лишь, что в Иране сейчас работает комиссия, которая их и расследует.

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"Только после решения специально созданной комиссии будет озвучена причина падения самолета. Даже предыдущей причины нет, потому что любая информация, которая будет сейчас объявлена, будет очень чувствительна и иметь соответствующие последствия. Версий пока тоже нет, поскольку это только что случилось" , – пояснил представитель Государственной консульской службы.

Ранее в посольстве предварительной причиной аварии называли аварию двигателя по техническим причинам.

Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) 8 января после взлета с тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все погибли.