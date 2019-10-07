Авиакатастрофа под Львовом: следователи назвали основные версии

Следователи рассматривают четыре версии авиакатастрофы самолета Ан-12 под Львовом.

Об этом сообщил заместитель начальника следственного управления ГУ Национальной полиции Украины во Львовской области Андрей Кумечко во время брифинга.

Версии следствия: ошибка пилота, погодные условия, техническая неисправность самолета и ошибка командно-диспетчерского пункта.

Вместе с тем правоохранители отвергают версии о перегруженности самолета и недостатке топлива.

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Самолет авиакомпании "Украина Аэроальянс", выполнявший рейс по маршруту Вико (Испания) - Львов, после запроса экипажем разрешения на посадку на аэродром "Львов" в 6:48 4 октября пропал с экранов радаров.

Через 20 мин. экипаж вышел на связь с ДСНС и сообщил об совершении аварийной посадки. Погибли по меньшей мере пять человек.