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Авиакатастрофа на Прикарпатье: три страны присоединятся к расследованию

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Авиакатастрофа на Прикарпатье: три страны присоединятся к расследованию
У следствия есть несколько версий о причинах аварии. Фото: Национальная полиция

К расследованию авиакатастрофы в Ивано-Франковской области присоединятся Австрия, США и Словакия.

США заинтересованы в катастрофе из-за гибели своих граждан. Словакия является разработчиком самолета Aerospool WT10 Advantic UR-PAMA. В Австрии сконструировали его двигатель, сказал начальник управления расследований Национального бюро по расследованию авиационных происшествий Николай Балинець, передает "Суспільне".

Это первая авария с начала выпуска этого самолета.

"Мы рассматриваем несколько версий. В частности, уделяем внимание техническому отказу авиационной техники, ошибке пилота во время эксплуатации воздушного судна, воздействию окружающей среды и другим", - сообщил Балинец.

Специалисты ищут бортовые регистраторы.

"Надо будет установить, работал ли мотор в момент столкновения с препятствием. Так мы узнаем, был ли это технический отказ или ошибка пилота", - добавил он.

По международным стандартам расследование не может длиться более 12 месяцев. С помощью других стран это можно сделать гораздо быстрее.

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"Если к расследованию привлекаются члены Международной организации гражданской авиации, они имеют право в течение 60 дней предоставить замечания и предложения до окончательного отчета", - сказал Балинец.

Крушение произошла 28 августа около 13:40. Самолет упал на частный дом в селе Шепаровцы Коломыйского района в Ивано-Франковской области. Что стало причиной аварии, пока неизвестно.

Погиб летчик, инструктор и совладелец аэродрома малой авиации в Коломые Игорь Табанюк и трое иностранцев, которые приехали к нему гостить и находились в самолете.

В 2013 году в авиакатастрофе погиб младший сын Игоря Табанюка - полетел вместо отца на проверку самолета. В интервью Игорь Табанюк тогда говорил: "Сын забрал мою смерть".

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