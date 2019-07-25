Авария заблокировала все 3 полосы движения на Набережном шоссе в столице

Утром 25 июля в Киеве в результате аварии на Набережном шоссе образовалась огромная пробка.
Видео с места столкновения опубликовали на странице "Киев Оперативный" в Facebook.
ДТП заблокировала все 3 полосы движения в направлении Столичного шоссе. Водители объезжают пробку по тротуару, но она почти не двигается.
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Причина столкновения пока неизвестна.
27 июля во Киеве на сутки перекроют движение на проспекте Победы в районе станции метро Шулявская. Это связано с ремонтом Шулявского путепровода.
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