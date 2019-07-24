На сутки перекроют движение на Шулявке

27 июля во Киеве на сутки перекроют движение на проспекте Победы в районе станции метро Шулявская.
Это связано с ремонтом Шулявского путепровода, сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.
"В связи с перевозкой и монтажом металлоконструкций нового Шулявского путепровода, 27 июля с 00.10 до 23.50 будет полностью ограничено движение транспорта по проспекту Победы в районе реконструкции транспортной развязки", - говорится в сообщении.
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Водителей просят внимательно соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать аварийных ситуаций на дороге.
Реконструкция Шулявского моста в столице начнется 16 марта. Киевляне будут тратить на дорогу вдвое или даже втрое больше времени.
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