На сутки перекроют движение на Шулявке

На Шулявском путепроводе будут монтировать металлоконструкции. Фото: УНИАН

27 июля во Киеве на сутки перекроют движение на проспекте Победы в районе станции метро Шулявская.

Это связано с ремонтом Шулявского путепровода, сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.

"В связи с перевозкой и монтажом металлоконструкций нового Шулявского путепровода, 27 июля с 00.10 до 23.50 будет полностью ограничено движение транспорта по проспекту Победы в районе реконструкции транспортной развязки", - говорится в сообщении.

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Водителей просят внимательно соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать аварийных ситуаций на дороге.

Реконструкция Шулявского моста в столице начнется 16 марта. Киевляне будут тратить на дорогу вдвое или даже втрое больше времени.