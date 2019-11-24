Авария заблокировала движение под Киевом: кадры жуткого столкновения

Фото: novosti-n.org

Днем 24 ноября на выезде из Киева столкнулись легковой автомобиль Toyota Camry и микроавтобус Volkswagen.

В результате аварии пострадали трое взрослых и ребенок, пишет novosti-n.org.

"Микроавтобус ехал из Киева в направлении Василькова в крайнем правом ряду. На перекрестке в селе Чабаны слева направо по ходу движения неожиданно выехал легковой автомобиль. Водитель микроавтобуса не успел затормозить и на полном ходу врезался в правый бок автомобиля. После этого Toyota улетела в сторону и врезалась в металлический отбойник с такой силой, что вырвала из асфальта его часть длиной около 4-х метров", - сообщается.

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Очевидцы аварии, которые доставали водителя Toyota с автомобиля, утверждают, что от него был запах спиртного. Кроме водителя пострадали еще двое пассажиров, в том числе мальчик лет 10. Их с авто вырезали спасатели. У всех серьезные травмы. Они в больнице. Пострадавший водитель Volkswagen находится на месте - у него разбита голова.

Из-за аварии на выезде из Киева на одесскую трассу возник затор. Все обстоятельства выясняют полицейские.

На трассе Киев-Чоп во Львовской области произошло тройное смертельное столкновение с участием грузовика Renault и двух микроавтобусов Renault Trafic. В результате столкновения погибла пассажирка одного из Renault Trafic. Водитель этого микроавтобуса и еще шесть пассажиров получили телесные повреждения и были госпитализированы. Среди пострадавших трое несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет.