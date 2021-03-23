Авария украинского автобуса в Польше: последние новости по делу

В Польше разбился автобус с украинцами. Погиб 51-летний водитель. Другой и 4 пассажиров - травмированы. Фото: facebook.com/DSBT.UA

4 украинцев, попавших в аварию в Польше, вернулись домой.

Еще 4 пассажиров рейса Вроцлав - Черновцы и один из водителей автобуса находятся в больницах. Об этом рассказал генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк, передает канал "Украина 24".

"Мы вчера отправили в Украину 4 граждан, ехавших в том автобусе. Они, к сожалению, не отделались лишь испугом, у них есть ушибы. Но их можно транспортировать в Украину", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жена умерла. Сам воспитывал детей: рассказали о погибшем в Польше водителе автобуса

В тяжелом состоянии остается одна из пострадавших пассажирок, добавил дипломат.

"5 пассажиров остаются в больнице. Одна женщина в очень тяжелом состоянии. Ее сегодня должны прооперировать в Жешуве, туда ее вчера перевезли из Перемышля. У 4 пассажиров легкое состояние. Тоже поломанные, но угрозы их жизни нет", - сказал он.

Украинский автобус сообщением Вроцлав - Черновцы разбился в ночь на 22 марта на автостраде А4 недалеко от Ярослава. В салоне были 8 пассажиров и 2 водителя. Один из них погиб. В полиции Подкарпатского воеводства сообщили, что 5 пострадавших перевезли в больницы городов Перемышль, Пшеворск и Лубачув. 74-летняя украинка в тяжелом состоянии.