Авария самолета Мау в Иране: что случилось с виновным в катастрофе

Виновный в аварии самолета МАУ вблизи Тегерана находится в тюрьме.

Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает Isna.

Посадили человека, действия которого привели к сбитию украинского самолета 8 января.

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"Человек, который ошибочно сбил в Иране украинский самолет, сегодня находится в тюрьме", - отметил Зариф.

Самолет МАУ потерпел крушение в близи Тегерана утром 8 января. Воздушное судно совершало рейс из столицы Ирана в Киев. Погибли все 176 человек, находившихся на борту. Утром 11 января иранские военные обнародовали заявление на государственном ТВ, в которой признали свою ответственность за авиакатастрофу. Они объяснили, что самолет был ошибочно воспринят за враждебную цель и сбит ракетой после того, как подошел к одному из военных объектов Революционной гвардии Ирана - Корпуса стражей Исламской революции.