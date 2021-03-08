Авария с украинцами в Польше: в каком состоянии пострадавшие

9 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Фото: Reuters

9 пострадавших в аварии автобуса в Польше находятся в тяжелом состоянии в больницах.

"По состоянию на 07:00 8 марта, по информации МИД Украины, в лечебных учреждениях находится 24 человека. Из них 9 в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Прокуратура Польши выдвинула обвинения одному из водителей украинского автобуса.

48-летнего Владимира К. обвиняют в непредумышленном совершении аварии на наземном транспорте, повлекшее смерть людей. Ему грозит 8 лет тюрьмы.

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Водителя допросили в больнице. Следствие называет причиной аварии маневр, когда водитель решил съехать на место стоянки и отдыха.

Авария произошла около 23.50 5 марта у города Ярослав в Польше. Водитель автобуса Познань-Херсон не справился с управлением, пробил ограждение, слетел с эстакады на обочину и перевернулся. В салоне находилось 57 граждан Украины, среди которых двое - водители. Погибли 5 человек. 41 получили травмы, пятеро из них в критическом состоянии. На вызов об аварии выезжали около 100 спасателей, пожарных, полицейских, медиков. Пострадавших транспортировали в том числе и двумя вертолетами, в 6 больниц.