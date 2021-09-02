Авария с участием полицейского попала на видео

В Ямнице Ивано-Франковской области мотоциклист на скорости влетел в автомобиль патрульной полиции.
Авария попала на видео, сообщает сектор коммуникации полиции области.
2 сентября в 14:40 в полицию поступило сообщение о ДТП. 25-летний работник полиции, будучи на службе, управляя служебным автомобилем Renault Duster, psnryedcz с мотоциклом Suzuki GSX-R600. Оба водителя госпитализировали.
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Тяжесть полученных травм устанавливается. У участников аварии отобрали кровь на проверку состояния опьянения.
В Днепре столкнулись два автомобиля Porsсhe и Volkswagen. Пострадали три человека. Авария произошла сегодня на улице Криворожской. Porshe двигался в сторону улицы Рабочей, а Volkswagen - Криворожского шоссе. На скользкой дороге Volkswagen занесло и он вылетел на встречную полосу, врезавшись в Porsche.
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