Авария под Киевом: женщину задавила фура

В Вышгородском районе погибла женщина. Фото: "Информатор"

Фура DAF переехала женщину в селе Хотяновка Вышгородского района Киевской области.

Авария произошла 5 июля около 19.20, сообщает "Информатор".

Женщина 1949 года рождения за рулем мопеда ехала в попутном направлении с фурой в сторону села Новоселки.

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При совершении маневра она потеряла управление и упала. Залетела под колеса грузовика, который её переехал. От полученных травм женщина скончалась на месте.

30 июня в ДТП на Черниговщине погибла волонтер Марина Шеремет. Авария произошла вблизи села Носовка. Якобы машина на скорости слетела в кювет и врезалась в дерево. Автомобиль разбился полностью. Марина ударилась головой о боковое стекло, по словам дежурного врача.