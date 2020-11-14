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суббота, 14 ноября 2020 14:27

Авария на остановке в Киеве: водителя взяли под стражу

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Авария на остановке в Киеве: водителя взяли под стражу
Таксиста Дмитрия Ломакина взяли под стражу. Фото: "Громадське"

22-летнего таксиста Дмитрия Ломакина взяли под стражу на 2 месяца.

Приговор вынес Шевченковский районный суд Киева, передает "Громадське".

Ломакин 13 ноября сбил людей на остановке в Киеве. Двое погибли, еще двое получили травмы.

Прокурор просил взять подозреваемого под стражу. Указал, что Ломакин не имеет прочных социальных связей и 5 раз в течение года привлекался к административным правонарушениям. Получал штрафы за неправильную парковку, проезд на запрещающий знак и превышение скорости. В день ДТП ехал со скоростью 80 км/ч.

Адвокат просил отпустить Ломакина под домашний арест. Говорил, что он сирота, искренне раскаивается в содеянном и готов помогать пострадавшим.

Дмитрий Ломакин плакал в зале суда и просил прощения. Пояснил, что пытался перестроиться с четвертого ряда к первому и не заметил припаркованный автомобиль. Свою вину признал.

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"Я не видел, что за этой машиной стоял припаркованный автомобиль возле остановки. Я увидел уже в последний момент. На видео видно, что ехал автомобиль рядом, я хотел объехать, но не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на пешехода", - сказал Ломакин. Сказал. возвращавшийся с ночной смены отдавать машину и был уставшим.

Страшное ДТП произошло на остановке на Кольцевой дороге напротив Электронмаша утром в пятницу 13 ноября. Водитель такси маневрировал между полосами, не справился с управлением и влетел в остановку. Два человека погибли. Двое - травмированы.

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