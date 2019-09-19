Аваков хочет взять на поруки "минера" моста Метро

Алексей Белько, который захватил столичный мост Метро, ​​требовал встречи со своей девушкой. Спецоперация по его задержанию продолжалась около четырех часов. Фото: facebook.com/artem.shevchenko

Министр внутренних дел Арсен Аваков подаст ходатайство в суд относительно минимального наказания для "минера" моста Метро Алексея Белько. К ходатайству присоединятся КОРДовцы, которые проводили задержание.

Добавил, что хочет взять подозреваемого на поруки для его успешной реабилитации. Об этом написал в Facebook.

"Это правда, каждый человек должен нести ответственность за свои поступки. Задержанный вчера на мосту в Киеве "минер" экс-старший сержант Алексей Белько совершил глупые действия, находясь под действием наркотиков, правда и это... Но, послушав и поняв его историю, хочу сказать - это и наша с вами ответственность тоже", - написал Аваков.

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Он добавил, что хочет, чтобы у этого человека появился шанс.

"Шанс начать заново и "жить нормальной жизнью", как он говорит", - подчеркнул министр.

Сказал, что ему помогут пройти курс реабилитации от наркотиков и найти себя заново. Также он с разрешения следствия опубликовал видео ночного "разговора-исповеди" с Белько.

Алексею Белько, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве, изменили квалификацию уголовного производства. Его больше не обвиняют в терроризме. В прокуратуре уже согласовано подозрение по статьям "Хулиганство" и "Ложное сообщение о заминировании". За это его могут посадить на 7 лет вместо пожизненного срока.