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понедельник, 14 июня 2021 20:07

Аттракцион, на котором травмировались люди, сломала пьяная толпа

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Аттракцион, на котором травмировались люди, сломала пьяная толпа
В Николаевской области на аттракционе травмировались люди. Фото: mk.npu.gov.ua

Сбой в работе аттракциона в Вознесенске Николаевской области произошел из-за нетрезвых горожан.

Именно так инцидент объясняет владелец аттракциона Сергей Компаниец. Говорит, оператора и кассира избили разъяренные пьяные люди, которые хотели покататься без очереди. Поэтому работники убежали.

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"Подошли пьяные люди, хотели покататься без очереди. Оператор им объяснял, что он так не может. Затем они начали ему мешать, начали нажимать разные кнопки. Он увидел, что-то пошло не так, запустил кнопку аварийную стоп. Хотел выйти к людям, но пьяная толпа не дал ему это сделать, начали его бить", - рассказал Компаниец, передает ТСН.

Эту версию проверяют полицейские.

В Вознесенске Николаевской области 13 июня неисправный аттракцион травмировал людей. Инцидент произошел во время празднования дня города. Там прямо во время движения аттракциона-маятника открылось крепление безопасности и поднялась ограда, о нее стали биться кресла, в которых сидели люди. Четырем отдыхающим с ушибами и порезами понадобилась помощь медиков.

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