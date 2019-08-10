Арестовали серийного насильника

В Ровно арестовали маньяка. Фото: УНИАН

В Ровно взяли под стражу серийного насильника.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога 30-летнему мужчине, который подозревается в совершении серии изнасилований, передает УНИАН.

"На основании собранной доказательной базы, в частности, по результатам многочисленных следственных действий и необходимых экспертиз, мужчине сообщили о подозрении в совершении шести изнасилований - по ч. 2 ст. 152 Уголовного кодекса Украины. Полицейские проверяют его на причастность к совершению аналогичных преступлений", - сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Ровенской области.

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Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Преступные действия подозреваемый совершал в районе Гидропарка, в центре Ровно.

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