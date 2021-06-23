Арестовали начальника СИЗО, где ремонте украли 165 тыс. грн

На Закарпатье арестовали начальника СИЗО. Фото: Нацполиция

Начальника СИЗО в Закарпатской области обвинили в присвоении 165 тыс. гривен из бюджета во время ремонта камер изолятора.

Его отстранили от должности, а также назначили меру пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога. Такое решение принял судья Ужгородского горрайонного суда, сообщается на официальном сайте Нацполиции.

По версии следствия, в СИЗО на 165 тыс. гривен завысили стоимость и объем работ по ремонту.

На основании полученных доказательств следователи сообщили начальнику СИЗО о подозрении.

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Злоумышленнику грозит тюрьма от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Продолжается расследование.

15 июня Малиновский районный суд Одессы вынес решение по делу начальника местного следственного изолятора Сергея Чишкала, который после задержания за пьяное вождение буянил, пытался скрыться от полиции и справить нужду на полицейского. Мужчина был признан виновным и должен заплатить штраф в размере 17 тыс. гривен, на год остаться без права управлять машиной, а также выполнить 60 часов общественных работ.