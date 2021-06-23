Арестовали начальника СИЗО, где ремонте украли 165 тыс. грн

 
Ексклюзивы
1/5
Санкции СНБО: почему Зеленский не берется Ахметова и Коломойского
Санкции СНБО: почему Зеленский не берется Ахметова и Коломойского
Просмотров: 396
Курс мог бы быть 26 грн: сколько будет стоить доллар летом
Курс мог бы быть 26 грн: сколько будет стоить доллар летом
Просмотров: 459
Муж изменил жене, два дня дома не был. Прибежал за букетом: какие цветы покупают украинцы
Муж изменил жене, два дня дома не был. Прибежал за букетом: какие цветы покупают украинцы
Просмотров: 972
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Просмотров: 855
Украинцы готовы платить за вакцину. Назвали сумму
Украинцы готовы платить за вакцину. Назвали сумму
Просмотров: 1494
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Просмотров: 2484
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Просмотров: 3528
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
Просмотров: 216
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Просмотров: 999
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Просмотров: 900
Фото
Все фото
3
3
5
4
4
Инспектора полиции задержали на взятке
Инспектора полиции задержали на взятке
В вагоне Укрзализныци произошло ЧП
В вагоне Укрзализныци произошло ЧП
Вырезали сердце и легкие: взрывом в Белогородке пытались скрыть убийство
Вырезали сердце и легкие: взрывом в Белогородке пытались скрыть убийство
На пляже обвалилась почва. Под завалом могут быть люди
На пляже обвалилась почва. Под завалом могут быть люди
Жену задушил, себя подорвал: все подробности семейной трагедии
Жену задушил, себя подорвал: все подробности семейной трагедии
Видео
Все видео
Неадекватная пассажирка троллейбуса курила в салоне и материлась
Неадекватная пассажирка троллейбуса курила в салоне и материлась
Блогер Волошин "кинул" поклонницу и исчез: полное видео позорной "акции"
Блогер Волошин "кинул" поклонницу и исчез: полное видео позорной "акции"
Рецидивист поиздевался над женщиной в подъезде
Рецидивист поиздевался над женщиной в подъезде
В Киеве возле дороги образовался новый "гейзер": видео ЧП
В Киеве возле дороги образовался новый "гейзер": видео ЧП
Усатая "пенсионерка" просила милостыню: разоблачение мошенника сняли на видео
Усатая "пенсионерка" просила милостыню: разоблачение мошенника сняли на видео
Интервью
1/5
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Просмотров: 1035
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Просмотров: 225
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Просмотров: 855
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Просмотров: 765
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Просмотров: 927
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
22 июня 2021
Просмотров: 126
Ребров – не Луческу
Рік тому власники "Динамо" брати Суркіси затролили колегу з "Шахтаря" Ріната Ахметова. Запросили у столичну команду Мірча Луческу – історичного ...
среда, 23 июня 2021 03:27

Арестовали начальника СИЗО, где ремонте украли 165 тыс. грн

  Комментировать
Арестовали начальника СИЗО, где ремонте украли 165 тыс. грн
На Закарпатье арестовали начальника СИЗО. Фото: Нацполиция

Начальника СИЗО в Закарпатской области обвинили в присвоении 165 тыс. гривен из бюджета во время ремонта камер изолятора.

Его отстранили от должности, а также назначили меру пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога. Такое решение принял судья Ужгородского горрайонного суда, сообщается на официальном сайте Нацполиции.

По версии следствия, в СИЗО на 165 тыс. гривен завысили стоимость и объем работ по ремонту.

На основании полученных доказательств следователи сообщили начальнику СИЗО о подозрении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Инспектора полиции задержали на взятке

Злоумышленнику грозит тюрьма от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Продолжается расследование.

15 июня Малиновский районный суд Одессы вынес решение по делу начальника местного следственного изолятора Сергея Чишкала, который после задержания за пьяное вождение буянил, пытался скрыться от полиции и справить нужду на полицейского.

Мужчина был признан виновным и должен заплатить штраф в размере 17 тыс. гривен, на год остаться без права управлять машиной, а также выполнить 60 часов общественных работ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Арестовали начальника СИЗО, где ремонте украли 165 тыс. грн». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Исчезнувших супругов нашли закопанным на заброшенной ферме
Исчезнувших супругов нашли закопанным на заброшенной ферме
 Просмотров: 12601
Смелая фотосессия: в каких ракурсах лучше позировать возле бассейна
Смелая фотосессия: в каких ракурсах лучше позировать возле бассейна
14
 Просмотров: 6408
Показалась в одних перчатках: Эмили Ратаковски засветила пышную грудь
Показалась в одних перчатках: Эмили Ратаковски засветила пышную грудь
4
 Просмотров: 5742
Жену задушил, себя подорвал: все подробности семейной трагедии
Жену задушил, себя подорвал: все подробности семейной трагедии
4
 Просмотров: 5076
Сегодня сборная Украины может выйти в 1/8 Евро-2020/21
Сегодня сборная Украины может выйти в 1/8 Евро-2020/21 Просмотров: 4419
Происшествия
В Турции погиб украинский турист
В Турции погиб украинский турист Просмотров: 27
Оползень в Одесской области: поисковые работы будут продолжаться всю ночь
Оползень в Одесской области: поисковые работы будут продолжаться всю ночь Просмотров: 27
Автомобиль влетел на пешеходов, находившихся на тротуаре
Автомобиль влетел на пешеходов, находившихся на тротуаре Просмотров: 135
Неадекватная пассажирка троллейбуса курила в салоне и материлась
Неадекватная пассажирка троллейбуса курила в салоне и материлась
 Просмотров: 126
Инспектора полиции задержали на взятке
Инспектора полиции задержали на взятке
3
 Просмотров: 270
Больше всего комментируют
4
"Почему вы насилуете меня?" - блогерша с Харькова попала в языковой скандал
4
Оккупанты устроили в Донецке концерт "войны и победы"
2
"В сборной Украины есть футболисты, которым надо убрать понты" - эксперт
2
Америка заморозила военную помощь Украине - что о нас пишет мировая пресса
1
США пригрозили Китаю изоляцией
Голосов: 678
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть