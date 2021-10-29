Апокалипсис в Киеве: гигантский фонтан заливает улицу

На месте ЧП пока нет аварийщиков. Фото: скриншот с видео

В пятницу, 29 октября, на ул. Скляренко в Киеве произошел мощный прорыв теплотрассы.

Видео аварии распространил "Киев Оперативный" в Facebook.

Отмечается, что на этом участке недавно обновили дорожное покрытие.

"Аварийщиков пока нет. Видимо, ждут, когда нормально заливает все вокруг", - говорится в сообщении.

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В центре Киева на углу ул. Саксаганского и Шота Руставели заменили проблемную тепломагистраль. В ней два года топились машины и ошпаривали ноги люди.