"Америкосы, запроданцы!" - как антивакцинаторы отстаивали своего лидера под судом

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Около 100 сторонников антивакцинатора Остапа Стахива пришли сегодня в Галицкий районный суд Львова. Там для мужчины должны были выбрать меру пресечения. Однако он на заседание не явился.

Собравшиеся заявляли, что над украинцами проводится медицинский эксперимент. Многие из них разговаривали на русском языке, сообщает корреспондент Gazeta.ua.

"Я не против вакцинации и не за. Я за права человека, как и Остап Стахов. Бог дал человеку свободу выбора и не нужно заставлять всех вакцинироваться. Без этой маски мне хлеба не продадут. Без вакцинации дети в школу уже скоро не пойдут. Ни купить, ни продать ничего будет нельзя. Как в Библии пишется. Как мы должны радоваться этому и поддерживать вакцинацию? Как и Остапа нас всех по одному выловят", - сказала руководитель львовского правозащитного союза "Галичане" Ульяна Милян.

Остап Стахов единственный, кто не побоялся говорить вслух о правах людей, без вакцинации которых отстраняют от работы, говорили сторонники антивакцинатора.

"Как простой парень из Ходорова может готовить государственный переворот? Такие обвинения кому-то выгодны, поскольку мы 3 ноября в Киеве провели акцию. Ее поддержало огромное количество украинцев. 24 ноября должно быть наше второе вече. Власть этого не хочет", - заявила одна из присутствующих.

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В то же время, под суд протестовать против антивакцинаторов приходили львовские активисты, были представители "Нацкорпуса". Сторонники Стахива работают в интересах страны-агрессорки, заявляли.

"Знаем, что во Львов приехали представители пророссийских сил. В частности, Кирилл Стремоусов из Херсона и члены партии Шария. Они пытаются использовать протестное движение против карантинных мер и против вакцинации для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине. Стремоусов и ему подобные должны сидеть в тюрьме. Остап Стахов с ними сотрудничает. Так что тоже действует в интересах России", - отметил представитель движения "Общество будущего" Антон Петровский.

Между сторонами периодически возникали споры. Обвиняли друг друга в продажности.

"Украинофобов за решетку!", "Долой кремлевскую агентуру!" – скандировали активисты.

Антивакцинаторы, в свою очередь, требовали отправить оппонентов на передовую.

До столкновений не дошло, потому что возле суда дежурило большое количество полицейских.

Отсутствие Стахива на суде его представитель объяснил тем, что подозреваемый находится в больнице в Сваляве. Предоставил соответствующую справку.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении лидеру антивакцинаторов Остапу Стахиву. Его сеть пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в государстве, сообщает пресс-центр СБУ. Члены группировки призвали к насильственному изменению конституционного строя. По предварительной информации, у них были российские кураторы. Галицкий районный суд Львова разрешил задержать антивакцинатора Остапа Стахива.