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среда, 01 августа 2018 13:08

Активисты с "дымовухами" атакуют прокуратуру в Херсоне
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Представители ОО "Нацкорпус" пикетировали здание нацполиции в Херсоне, а затем пошли в областную прокуратуру в связи с нападением с кислотой на Екатерину Гандзюк
Фото: facebook.com/romabra
Представители ОО "Нацкорпус" пикетировали здание нацполиции в Херсоне, а затем пошли в областную прокуратуру в связи с нападением с кислотой на Екатерину Гандзюк
Представители ОО "Нацкорпус" пикетировали здание нацполиции в Херсоне, а затем пошли в областную прокуратуру в связи с нападением с кислотой на Екатерину Гандзюк

Представители ОО "Нацкорпус" пикетировали здание нацполиции в Херсоне, а затем пошли в областную прокуратуру в связи с нападением с кислотой на Екатерину Гандзюк. Об этом сообщают представители ОО в Facebook.

По словам присутствующих, они пришли поддержать Гандзюк, а также требовать отчета о расследовании других нападений на активистов и журналистов.

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Как сообщает журналист Сергей Никитенко, в прокуратуре отказались выходить к пикетчикам. Когда же представители "Нацкорпуса" зажгли дымовые шашки, то их таки принял прокурор.

В Бердянске на Запорожье 1 августа ветераны АТО и неравнодушные горожане вышли на улицу. Требуют расследования убийства Виталия Олешко и наказания виновных. Участники АТО отправились в отделение полиции, где требовали сообщить результаты расследования и рассказать, что говорят задержаны по подозрению в убийстве.

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Дата
01
августа

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