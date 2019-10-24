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четверг, 24 октября 2019 23:24

Активистку ударили ножом в сердце

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В Запорожье мужчина с ножом напал на руководительницу общественной организации "Запорожский цыганский центр "Лачо Дром" Анжелику Белову.

Девушка попала в реанимацию, сообщил в Facebook президент Ассоциации национальных меньшинств Запорожской области Науфал Хамдани.

Нападение произошло днем. Сначала преступник долго преследовал свою жертву. Напал в подъезде и ударил ножом в область сердца. В тяжелом состоянии ее доставили в больницу и экстренно прооперировали.

Пострадавшая пришла в себя. Врачи дают положительный прогноз.

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Анжелика Белова является женой запорожского общественного работника, лидера организации "Антикоррупционное движение Запорожье" Константина Белова.

Правоохранители показали подозреваемого, которого объявили в розыск.

Автор: Нацполиция
  В Запорожье ударили ножом в сердце активистку Анжелику Белову.
В Запорожье ударили ножом в сердце активистку Анжелику Белову.

Ранее в городе Павлоград Днепропетровской области неизвестные проломили голову активисту "Национальных дружин" Юрию Малимонова.

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