Активиста задержали на рэкете

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В Одесской области задержали 44-летнего руководителя общественной организации за вымогательство денег у предпринимателей 3 июня.

Он, прикрываясь общественной деятельностью, требовал у женщины ежемесячную плату - 80 тыс. грн за крышевание бизнеса. За невыполнение своего требования он угрожал 39-летней потерпевшей физической расправой и уничтожением имущества, принадлежащего ей, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

"Женщина сразу обратилась в полицию. Мужчину задержали после получения второй части денег, которые он требовал от потерпевшей. Злоумышленник неоднократно попадал в поле зрения полиции за хулиганство, незаконное обращение с оружием и насилие в отношении сотрудников полиции", - говорится в сообщении.

Во время обысков дома и в офисе у подозреваемого изъяли деньги, полученные преступным путем, и другие вещественные доказательства его противоправной деятельности. Решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения.

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Как стало известно Gazeta.ua, речь идет о Евгении Резвушкине - участнике событий 2 мая, лидере организации "Автомайдан Одесса" и владельце частной охранной фирмы "Варта города".

Он попался в Беляевском районе. А деньги якобы требовал за крышевание работы зала игровых автоматов.

Никто из окружения Резвушкина задержание пока не комментирует. Ему грозит до семи лет за решеткой.

Лидера одесского Автомайдана Евгения Резвушкина арестовывали в сентябре 2015 года вместе с тогдашним лидером местной организации "Правого сектора" Сергеем Стерненком и его соратником по Коминтерновского района Русланом Демчуком. Автомайдановца обвиняли в том, что он толкнул прокурора. 13 марта 2017-го Евгения Резвушкина исключили из одесского "Автомайдана", который он возглавлял, и представили нового главу одесского отделения общественного движения. Как отмечали автомайдановцы, Резвушкин попал в черный список после того, как он, по сути, стал титушкой и участвовал в разгоне протестующих под зданием горсовета.