Активиста задержали на рэкете

 
Ексклюзивы
1/5
Грузинская кухня будоражит сознание. Три блюда, которые поражают вкусом
Грузинская кухня будоражит сознание. Три блюда, которые поражают вкусом
Просмотров: 144
Апелляция отказала в пожизненном Николаю Тарасову. Что говорят в прокуратуре
Апелляция отказала в пожизненном Николаю Тарасову. Что говорят в прокуратуре
Просмотров: 396
Никаких известий: третьи сутки разыскивают пропавшего офицера
Никаких известий: третьи сутки разыскивают пропавшего офицера
Просмотров: 675
Противостояние Банковой с Кличко: Зеленский устраняет оппонента
Противостояние Банковой с Кличко: Зеленский устраняет оппонента
Просмотров: 441
Подставляют себя и Зеленского: как аукнутся изменения в декларировании "слугам народа"
Подставляют себя и Зеленского: как аукнутся изменения в декларировании "слугам народа"
Просмотров: 243
"Большое воровство" упростили - основательница "Лиги антитраста"
"Большое воровство" упростили - основательница "Лиги антитраста"
Просмотров: 396
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Просмотров: 279
"Силы спецопераций - первая любовь. Как Metallica" - как Riffmaster стал военным
"Силы спецопераций - первая любовь. Как Metallica" - как Riffmaster стал военным
Просмотров: 405
Надругательства не было: убийце Дарьи Лукьяненко оставили в силе приговор
Надругательства не было: убийце Дарьи Лукьяненко оставили в силе приговор
Просмотров: 585
Украинцев летом атакует опасная инфекция
Украинцев летом атакует опасная инфекция
Просмотров: 810
Фото
Все фото
5
3
3
5
5
Под Киевом перекрыли международную трассу. Чего хотят
Под Киевом перекрыли международную трассу. Чего хотят
Пьяная водитель раздавила бывшего и сбежала в другую область
Пьяная водитель раздавила бывшего и сбежала в другую область
Продавцов не пускают: &quot;новая охрана&quot; парализовала работу рынка Столичный
Продавцов не пускают: "новая охрана" парализовала работу рынка Столичный
Активиста задержали на рэкете
Активиста задержали на рэкете
Нашли тела мужчины и женщины
Нашли тела мужчины и женщины
Видео
Все видео
Вызов такси для пассажирки с ребенком обернулся адом
Вызов такси для пассажирки с ребенком обернулся адом
13-летняя девушка убила водителя Uber
13-летняя девушка убила водителя Uber
"А что, я не имею права?": женщина на улице устроила обнаженное "шоу"
"А что, я не имею права?": женщина на улице устроила обнаженное "шоу"
Масштабная спецоперация ГБР: разоблачили безвозмездную передачу газораспределительных систем
Масштабная спецоперация ГБР: разоблачили безвозмездную передачу газораспределительных систем
Мужчина взял в заложники сына и его мать. Грозился убить
Мужчина взял в заложники сына и его мать. Грозился убить
Интервью
1/5
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Просмотров: 279
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
2 Просмотров: 396
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 837
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Просмотров: 2034
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
1 Просмотров: 558
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 июня 2021
Просмотров: 477
Будинок на кладовищі
На Черкащині люблять на могильних пам'ятниках вказувати професію небіжчика. "Тут лежить лікар такий-то". Шоферів на надгробках малюють біля машини, а ...
пятница, 04 июня 2021 11:17

Активиста задержали на рэкете
5

  Комментировать

В Одесской области задержали участника событий 2 мая Евгения Резвушкина. Его обвиняют вымогательства денег с предпринимателей
Фото: facebook.com/nika.kartridj
В Одесской области задержали участника событий 2 мая Евгения Резвушкина. Его обвиняют вымогательства денег с предпринимателей
В Одесской области задержали участника событий 2 мая Евгения Резвушкина. Его обвиняют вымогательства денег с предпринимателей
В Одесской области задержали участника событий 2 мая Евгения Резвушкина. Его обвиняют вымогательства денег с предпринимателей
В Одесской области задержали участника событий 2 мая Евгения Резвушкина. Его обвиняют вымогательства денег с предпринимателей

В Одесской области задержали 44-летнего руководителя общественной организации за вымогательство денег у предпринимателей 3 июня.

Он, прикрываясь общественной деятельностью, требовал у женщины ежемесячную плату - 80 тыс. грн за крышевание бизнеса. За невыполнение своего требования он угрожал 39-летней потерпевшей физической расправой и уничтожением имущества, принадлежащего ей, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

"Женщина сразу обратилась в полицию. Мужчину задержали после получения второй части денег, которые он требовал от потерпевшей. Злоумышленник неоднократно попадал в поле зрения полиции за хулиганство, незаконное обращение с оружием и насилие в отношении сотрудников полиции", - говорится в сообщении.

Во время обысков дома и в офисе у подозреваемого изъяли деньги, полученные преступным путем, и другие вещественные доказательства его противоправной деятельности. Решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Неизвестные подожгли автомобиль лидера Автомайдана

Как стало известно Gazeta.ua, речь идет о Евгении Резвушкине - участнике событий 2 мая, лидере организации "Автомайдан Одесса" и владельце частной охранной фирмы "Варта города".

Он попался в Беляевском районе. А деньги якобы требовал за крышевание работы зала игровых автоматов.

Никто из окружения Резвушкина задержание пока не комментирует. Ему грозит до семи лет за решеткой.

Лидера одесского Автомайдана Евгения Резвушкина арестовывали в сентябре 2015 года вместе с тогдашним лидером местной организации "Правого сектора" Сергеем Стерненком и его соратником по Коминтерновского района Русланом Демчуком. Автомайдановца обвиняли в том, что он толкнул прокурора. 13 марта 2017-го Евгения Резвушкина исключили из одесского "Автомайдана", который он возглавлял, и представили нового главу одесского отделения общественного движения. Как отмечали автомайдановцы, Резвушкин попал в черный список после того, как он, по сути, стал титушкой и участвовал в разгоне протестующих под зданием горсовета.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Активиста задержали на рэкете». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
июня

Украинских бойцов потравили паралитическим газом

Зубы начали чистить вениками

Женщина взлетела на невероятную высоту

Киев получил уникальную льготу

Взорвались два пассажирских поезда. Сотни погибших

Солдаты начали убивать протестующих

Создали целебный сыр

Самое читаемое
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
17
 Просмотров: 10487
Отец изнасилованного и убитого мальчика расправился с педофилом
Отец изнасилованного и убитого мальчика расправился с педофилом Просмотров: 7695
Валерия Крук похвасталась прелестями - горячие фото
Валерия Крук похвасталась прелестями - горячие фото
5
 Просмотров: 4518
Украина проиграла Северной Ирландии под ливнем и градом
Украина проиграла Северной Ирландии под ливнем и градом
 Просмотров: 4437
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
 5 Просмотров: 4023
Происшествия
3-летний мальчик упал с пятого этажа. Что его спасло
3-летний мальчик упал с пятого этажа. Что его спасло Просмотров: 72
Под Киевом перекрыли международную трассу. Чего хотят
Под Киевом перекрыли международную трассу. Чего хотят
5
 Просмотров: 189
Пьяная водитель раздавила бывшего и сбежала в другую область
Пьяная водитель раздавила бывшего и сбежала в другую область
3
 Просмотров: 288
Из водоема достали тело 12-летнего парня
Из водоема достали тело 12-летнего парня Просмотров: 162
Продавцов не пускают: "новая охрана" парализовала работу рынка Столичный
Продавцов не пускают: "новая охрана" парализовала работу рынка Столичный
3
 Просмотров: 225
Больше всего комментируют
40
Суд арестовал имущество и банковские счета Шария
5
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
3
Зеленский встретился с сенаторами США. О чем говорили
2
"Президент знает, что мы непричастны" - Антоненко
2
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Голосов: 2774
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть