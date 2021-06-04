Активист, которого взяли на рэкете, сделал заявление

В Одесской области арестовали общественного активиста 44-летнего Евгения Резвушкина. Его подозревают в вымогательстве денег у предпринимателей. Фото: suspilne.media

Общественного деятеля и участника событий 2 мая в Одессе Евгения Резвушкина, которого обвиняют в вымогательстве денег с предпринимателей, арестовали без права на залог.

Такое решение сегодня, 4 июня, принял Беляевский районный суд. Были приняты во внимание доводы прокуратуры, что подозреваемый может давить на свидетелей и потерпевшую, а также препятствовать расследованию и пытаться уничтожить доказательства.

Но адвокат задержанного Илья Халдей заверил, что в материалах дела нет ни одного доказательства, которое указывал бы, что именно Резвушкин запугивал, давил или требовал деньги с потерпевшей предпринимательницы. А дело имеет политический подтекст.

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Сам Резвушкин заявил, что дело - фантазия прокурора. А деньги предпринимательница ему передала за комплекс товаров и услуг. Доказательства этого у него есть он обещает их представить.

Адвокаты Резвушкина будут обжаловать решение о содержании под стражей.

Евгений Резвушкин - участник событий 2 мая, лидер организации "Автомайдан Одесса" и владелец частной охранной фирмы "Варта города". Его задержали по подозрению в вымогательстве денег 3 июня. В полиции убеждены, что мужчина прикрывался общественной деятельностью и требовал у предпринимательницы ежемесячную плату в размере 80 тыс. грн за крышевание бизнеса. В случае отказа Резвушкин якобы угрожал 39-летней женщине физической расправой и уничтожением имущества.