Агрессивный мужчина порезал соседа, который неправильно парковал авто

В Тернополе возле дома мужчина подрезал соседа из-за плохо припаркованного авто. Фото: galas.te.ua

Утром 23 декабря в Тернополе ссора соседей из-за плохо припаркованного авто закончилась поножовщиной.

Пострадавший в больнице с колото-резаной раной живота. Угрозы жизни нет, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Потерпевший постоянно парковал свой автомобиль как-нибудь и где-нибудь, преграждая въезд и выезд другим участникам движения. На неоднократные замечания соседей он не реагировал. Во время очередного спора один из соседей ударил его ножом в живот", - сказано в сообщении.

Обидчику грозит штраф, общественные или исправительные работы. Продолжается следствие.

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