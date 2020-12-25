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пятница, 25 декабря 2020 18:10

Агрессивный мужчина порезал 2 женщин

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Агрессивный мужчина порезал 2 женщин
На Полтавщине 36-летний мужчина с ножом напал в доме на женщин 30 и 32 лет. Одна из пострадавших в больнице. Фото: pl.npu.gov.ua

В селе Розсошенцы на Полтавщине 36-летний мужчина напал с ножом на женщин 30 и 32 лет. Резня произошла вечером 24 декабря в одном из частных домов.

Одна из пострадавших в хирургическом отделении районной больницы, другую после осмотра медики отпустили. Подозреваемого задержали, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Между мужчиной и женщинами возник конфликт, в результате которого подозреваемый схватился за нож", - рассказали в полиции.

Дело расследуют как покушение на умышленное убийство. Фигуранту сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

В Одессе 44-летний мужчина предложил 41-летнему товарищу стать крестным отцом для своего ребенка, а потом зарезал. Трагедия произошла дома у злоумышленника - в одной из квартир многоэтажки на ул. Махачкалинской. Умерший якобы оскорбил напавшего.

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